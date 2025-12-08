ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 11:16

Стало известно о тайном сговоре киевских властей против Ермака

Премьер Украины Свириденко участвовала в тайном обсуждении отставки Ермака

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Премьер Украины Юлия Свириденко участвовала в сговоре о возможной отставке бывшего руководителя офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает «Украинская правда». По данным источника, обсуждение прошло в конце ноября на закрытой встрече у председателя Верховной рады Руслана Стефанчука.

В один из дней 20-х чисел ноября в кабинете председателя Верховной рады Руслана Стефанчука собралось очень необычное общество. <...> Для вполне тайного разговора сошлись несколько ключевых топ-чиновников страны, включая <...> премьера Юлию Свириденко. <...> Исключительно для того, чтобы придумать, как уговорить Зеленского избавиться от Ермака, — говорится в публикации.

Как утверждает источник, к моменту обсуждения Ермак испортил отношения с ключевыми фигурами в команде, открыто конфликтуя. В частности, со Свириденко, которой ранее оказывал поддержку.

Ранее бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник предположил, что Зеленский может попытаться вернуть к власти Ермака. По мнению эксперта, Ермак технически остался в Совете национальной безопасности и обороны после отставки и, сохраняя влияние в тени, в будущем может получить статус помощника Верховного главнокомандующего.

