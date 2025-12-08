Цены на металл в 2025 году: что определяет рынок, к чему готовиться бизнесу

Erid: 2W5zFJx76Fa
Российский рынок металлопроката в 2025 году вошел в фазу структурных изменений, затрагивающих все звенья отрасли — от металлургических предприятий до конечных потребителей. На стоимость металла в ближайшие 12 месяцев будут влиять производственные и логистические факторы, спрос со стороны строительства и промышленности, изменения в мировой конъюнктуре и рост цифровизации закупок.
По оценкам участников рынка, в отличие от предыдущих лет в 2026 году ожидается относительно стабильная ценовая динамика, хотя базовая стоимость металла продолжает расти под воздействием инфляционных и инфраструктурных факторов.
Производственные издержки: формирование новой себестоимости
В 2024 году предприятия металлургии столкнулись с удорожанием энергоносителей, расходных материалов, сырья и логистики. Дополнительные расходы связаны с модернизацией оборудования и перестройкой цепочек поставок.
По оценке отраслевых аналитиков, совокупный рост затрат в сегменте производства стали и проката за год составил 12–17%. Это закрепило новую базу себестоимости, что напрямую влияет на конечную рыночную цену металла.
Ускоренная программа импортозамещения привела к смещению рынка в сторону российских производителей. Однако часть позиций — нержавеющие стали, специальные покрытия, отдельные типы высоколегированных металлов — по-прежнему требуют использования импортных комплектующих. Это поддерживает цены в сегменте спецсталей и нержавейки.
Логистика: ключевой ценообразующий фактор
В 2024–2025 годах стоимость автомобильных и железнодорожных перевозок демонстрирует рост. Дорогие логистические плечи особенно заметны в регионах, удаленных от основных металлургических центров, — в Сибири, на Дальнем Востоке, Северо-Западе.
Для многих компаний затраты на доставку становятся сопоставимыми или превышают стоимость металла. В этих условиях поставщики с развитой сетью складов получают заметное преимущество.
По данным рынка, дистрибьюторы федерального уровня, в том числе Металлкомплект-Сервис, сокращают логистические издержки клиентов за счет размещения складов ближе к точкам потребления. Это позволяет бизнесу закупать металл без переплат за длинную доставку и снижает региональную волатильность цены.
Спрос: строительный сектор сохраняет лидерство
По данным Минстроя, в 2024 году увеличились объемы ввода жилья и коммерческих объектов. Рост строительства поддерживает спрос на арматуру, балки, швеллер, профильные трубы и листовой прокат.
Особенно высока активность в сегментах:
- гражданского строительства;
- логистических комплексов;
- производственных зданий;
- быстровозводимых конструкций.
Машиностроение, нефтегазовый сектор, сельхозпроизводители формируют устойчивый спрос на толстолистовой, трубный и нержавеющий прокат.
Этот сегмент демонстрирует умеренный рост, который также влияет на ценовую стабильность.
За последний год усилился спрос со стороны МСБ: монтажные компании, локальные застройщики, производители металлоконструкций закупают все больше металла малыми партиями.
Для такого сегмента важны быстрая доставка и складская доступность. У крупнейших дистрибьюторов, включая Металлкомплект-Сервис, доля МСБ в структуре клиентов растет, что стимулирует развитие складских запасов и сервисов для закупок небольших объемов.
Цифровизация: новая норма рынка
Бизнес активно переходит на цифровые каналы — от тендерных платформ до личных кабинетов поставщиков. Преимущества для клиентов очевидны:
- оперативное сравнение цен и условий;
- прозрачность остатков;
- автоматический документооборот;
- снижение человеческого фактора.
Цифровизация также снижает операционные расходы поставщиков, что косвенно стабилизирует цены. По данным Металлкомплект-Сервиса, в 2024 году более 70% заказов оформлялось через цифровые каналы — личный кабинет, онлайн-запросы и интеграции. Это позволяет клиентам сокращать время закупки и повышать точность планирования.
Крупные строительные и промышленные компании внедряют автоматизированные системы, которые формируют заявки на металл по графику потребления. Такая модель снижает риск перебоев и делает спрос более предсказуемым — что позитивно влияет на ценовую стабильность.
Внешнеэкономические факторы
Цены на импортные компоненты и отдельные виды металла остаются чувствительны к курсу валют. В условиях волатильности бизнес закладывает дополнительные риски в бюджеты проектов.
Снижение или рост спроса на сталь в Китае, Индии и ЕС влияет на себестоимость компонентов и котировки сырья. Несмотря на растущую автономию российского рынка, глобальные колебания все еще отражаются на ряде категорий металлопроката.
Высокая стоимость кредитов ограничивает запуск новых производственных проектов, что сдерживает всплески спроса и уменьшает давление на цены.
Прогноз цен на 2026 год
Базовый сценарий. Эксперты ожидают умеренного роста цен в пределах 5–12% при отсутствии резких внешних шоков.
Основные факторы:
- инфляция;
- удорожание логистики;
- стабильный спрос в строительстве;
- рост стоимости труда и сырья.
Оптимистичный сценарий. При активизации инфраструктурных проектов и ускорении промышленности возможен рост на 12–18%.
Пессимистичный сценарий. При снижении спроса и усложнении логистики возможна краткосрочная волатильность, но значительного падения цен не прогнозируется.
Как бизнесу адаптироваться к ценовым изменениям
Долгосрочные контракты. Компаниям рекомендуют фиксировать условия поставок на длительный период. По данным Металлкомплект-Сервиса, все больше клиентов заключают годовые соглашения с возможностью резервирования партий и поставок по графику.
Формат «под проект». Застройщики активно используют закупки по стадиям строительства — это снижает нагрузку на оборотный капитал и минимизирует риски хранения.
Цифровые сервисы. Онлайн-закупки позволяют:
- оптимизировать стоимость поставок;
- снизить вероятность ошибок;
- ускорить документооборот;
- повысить прозрачность планирования.
Диверсификация поставщиков. Работа с несколькими трейдерами снижает риски задержек, но ключевой объем чаще концентрируется у одного надежного поставщика.
Итог: рынок движется к предсказуемости
Несмотря на сложность периода, 2026 год обещает быть относительно стабильным для рынка металлопроката.
Рост цен будет умеренным, а основные риски — управляемыми при условии грамотного планирования и сотрудничества с надежными поставщиками.
Для бизнеса ключевыми факторами становятся:
- логистическая доступность;
- прозрачность закупок;
- цифровые инструменты;
- возможность долгосрочных партнерств;
- стабильность ассортимента и качества.
Участники рынка, уже адаптировавшиеся к новым условиям, такие как Металлкомплект-Сервис, играют важную роль в поддержании предсказуемости и обеспечении бесперебойных поставок металла по всей стране.
