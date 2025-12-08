Цены на металл в 2025 году: что определяет рынок, к чему готовиться бизнесу

Российский рынок металлопроката в 2025 году вошел в фазу структурных изменений, затрагивающих все звенья отрасли — от металлургических предприятий до конечных потребителей. На стоимость металла в ближайшие 12 месяцев будут влиять производственные и логистические факторы, спрос со стороны строительства и промышленности, изменения в мировой конъюнктуре и рост цифровизации закупок.

По оценкам участников рынка, в отличие от предыдущих лет в 2026 году ожидается относительно стабильная ценовая динамика, хотя базовая стоимость металла продолжает расти под воздействием инфляционных и инфраструктурных факторов.

Производственные издержки: формирование новой себестоимости

В 2024 году предприятия металлургии столкнулись с удорожанием энергоносителей, расходных материалов, сырья и логистики. Дополнительные расходы связаны с модернизацией оборудования и перестройкой цепочек поставок.

По оценке отраслевых аналитиков, совокупный рост затрат в сегменте производства стали и проката за год составил 12–17%. Это закрепило новую базу себестоимости, что напрямую влияет на конечную рыночную цену металла.

Ускоренная программа импортозамещения привела к смещению рынка в сторону российских производителей. Однако часть позиций — нержавеющие стали, специальные покрытия, отдельные типы высоколегированных металлов — по-прежнему требуют использования импортных комплектующих. Это поддерживает цены в сегменте спецсталей и нержавейки.

Логистика: ключевой ценообразующий фактор

В 2024–2025 годах стоимость автомобильных и железнодорожных перевозок демонстрирует рост. Дорогие логистические плечи особенно заметны в регионах, удаленных от основных металлургических центров, — в Сибири, на Дальнем Востоке, Северо-Западе.

Для многих компаний затраты на доставку становятся сопоставимыми или превышают стоимость металла. В этих условиях поставщики с развитой сетью складов получают заметное преимущество.

По данным рынка, дистрибьюторы федерального уровня, в том числе Металлкомплект-Сервис, сокращают логистические издержки клиентов за счет размещения складов ближе к точкам потребления. Это позволяет бизнесу закупать металл без переплат за длинную доставку и снижает региональную волатильность цены.

Спрос: строительный сектор сохраняет лидерство

По данным Минстроя, в 2024 году увеличились объемы ввода жилья и коммерческих объектов. Рост строительства поддерживает спрос на арматуру, балки, швеллер, профильные трубы и листовой прокат.

Особенно высока активность в сегментах:

гражданского строительства;

логистических комплексов;

производственных зданий;

быстровозводимых конструкций.

Машиностроение, нефтегазовый сектор, сельхозпроизводители формируют устойчивый спрос на толстолистовой, трубный и нержавеющий прокат.

Этот сегмент демонстрирует умеренный рост, который также влияет на ценовую стабильность.

За последний год усилился спрос со стороны МСБ: монтажные компании, локальные застройщики, производители металлоконструкций закупают все больше металла малыми партиями.

Для такого сегмента важны быстрая доставка и складская доступность. У крупнейших дистрибьюторов, включая Металлкомплект-Сервис, доля МСБ в структуре клиентов растет, что стимулирует развитие складских запасов и сервисов для закупок небольших объемов.

Цифровизация: новая норма рынка

Бизнес активно переходит на цифровые каналы — от тендерных платформ до личных кабинетов поставщиков. Преимущества для клиентов очевидны:

оперативное сравнение цен и условий;

прозрачность остатков;

автоматический документооборот;

снижение человеческого фактора.

Цифровизация также снижает операционные расходы поставщиков, что косвенно стабилизирует цены. По данным Металлкомплект-Сервиса, в 2024 году более 70% заказов оформлялось через цифровые каналы — личный кабинет, онлайн-запросы и интеграции. Это позволяет клиентам сокращать время закупки и повышать точность планирования.

Крупные строительные и промышленные компании внедряют автоматизированные системы, которые формируют заявки на металл по графику потребления. Такая модель снижает риск перебоев и делает спрос более предсказуемым — что позитивно влияет на ценовую стабильность.

Внешнеэкономические факторы

Цены на импортные компоненты и отдельные виды металла остаются чувствительны к курсу валют. В условиях волатильности бизнес закладывает дополнительные риски в бюджеты проектов.

Снижение или рост спроса на сталь в Китае, Индии и ЕС влияет на себестоимость компонентов и котировки сырья. Несмотря на растущую автономию российского рынка, глобальные колебания все еще отражаются на ряде категорий металлопроката.

Высокая стоимость кредитов ограничивает запуск новых производственных проектов, что сдерживает всплески спроса и уменьшает давление на цены.

Прогноз цен на 2026 год

Базовый сценарий. Эксперты ожидают умеренного роста цен в пределах 5–12% при отсутствии резких внешних шоков.

Основные факторы:

инфляция;

удорожание логистики;

стабильный спрос в строительстве;

рост стоимости труда и сырья.

Оптимистичный сценарий. При активизации инфраструктурных проектов и ускорении промышленности возможен рост на 12–18%.

Пессимистичный сценарий. При снижении спроса и усложнении логистики возможна краткосрочная волатильность, но значительного падения цен не прогнозируется.

Как бизнесу адаптироваться к ценовым изменениям

Долгосрочные контракты. Компаниям рекомендуют фиксировать условия поставок на длительный период. По данным Металлкомплект-Сервиса, все больше клиентов заключают годовые соглашения с возможностью резервирования партий и поставок по графику.

Формат «под проект». Застройщики активно используют закупки по стадиям строительства — это снижает нагрузку на оборотный капитал и минимизирует риски хранения.

Цифровые сервисы. Онлайн-закупки позволяют:

оптимизировать стоимость поставок;

снизить вероятность ошибок;

ускорить документооборот;

повысить прозрачность планирования.

Диверсификация поставщиков. Работа с несколькими трейдерами снижает риски задержек, но ключевой объем чаще концентрируется у одного надежного поставщика.

Итог: рынок движется к предсказуемости

Несмотря на сложность периода, 2026 год обещает быть относительно стабильным для рынка металлопроката.

Рост цен будет умеренным, а основные риски — управляемыми при условии грамотного планирования и сотрудничества с надежными поставщиками.

Для бизнеса ключевыми факторами становятся:

логистическая доступность;

прозрачность закупок;

цифровые инструменты;

возможность долгосрочных партнерств;

стабильность ассортимента и качества.

Участники рынка, уже адаптировавшиеся к новым условиям, такие как Металлкомплект-Сервис, играют важную роль в поддержании предсказуемости и обеспечении бесперебойных поставок металла по всей стране.

