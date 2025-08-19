Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Остров Мечты»

Культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» и сообщество Техпросвет «ВКонтакте» проведут 23 августа фестиваль науки и технологий на территории ландшафтного парка «Остров Мечты». В программу войдут креативные мастер-классы, розыгрыши призов, конкурсы, спортивные активности, выступления артистов, лекции и интерактив для детей.

Участникам фестиваля представят инновационные технологические разработки в области робототехники и космоса. В лектории все желающие смогут послушать информацию о последних научных открытиях, а также поучаствовать в записи подкаста «Мама, я — инженер» на станции «Голос будущего».

Специальным гостем мероприятия станет действующий космонавт, Герой России и амбассадор Техпросвета Сергей Корсаков. Он расскажет о жизни и работе на орбите, космических технологиях и перспективах освоения вселенной.

Ранее сообщалось, что «Остров Мечты» откроет новую тематическую зону «Город» в открытом парке развлечений. Ее интегрируют в маршрут между крытым и открытым пространствами парка.