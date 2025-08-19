Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки Директор лагеря в Хакассии стал фигурантом дела о смерти ребенка от отравления

Директору детского оздоровительного лагеря в Хакасии, где ребенок отравился из-за использования средств против насекомых и потом умер, предъявили обвинение в ненадлежащем оказании услуг, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Трагический инцидент произошел в период с 13 по 26 июня 2025 года.

Девочка, находясь в одном из оздоровительных лагерей Республики Хакасия, бесконтрольно в целях защиты от укусов насекомых применяла имеющиеся у нее репелленты, нанося инсектицидные средства на одежду и тело, что повлекло развитие острого химического отравления, — говорится в сообщении ведомства.

Минимальная санкция по статье 238 УК РФ (пункт «в», часть вторая) предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Максимальная грозит директору лагеря лишением свободы на срок до шести лет со штрафом.

Ранее в детском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе Башкирии произошло массовое отравление: 33 человека, включая 28 детей, почувствовали себя плохо. По предварительным данным, причиной могла стать норовирусная инфекция у сотрудника пищеблока.