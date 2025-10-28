Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 18:01

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте невероятно ароматные тефтели с картошкой и подливой в одной сковороде — сытное блюдо на всю семью. Этот ужин с фаршем не отнимет у вас много времени и благодаря тому, что готовится в одной посуде, значительно сэкономит время на уборку!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 6 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль, перец и специи. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, солью и перцем, сформируйте тефтели. Обжарьте их до румяной корочки, добавьте нарезанный картофель, натертую морковь и оставшийся лук. В отдельной посуде смешайте томатную пасту с водой, солью и специями, залейте тефтели с картошкой. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля.

Вкус блюда получается насыщенным и гармоничным: нежные тефтели в ароматной томатной подливе с мягким картофелем и сладковатой морковью. Подлива приобретает насыщенный вкус благодаря соку от мяса и овощей. Это блюдо особенно хорошо с маринованными огурчиками.

Ранее стало известно, как приготовить элементарный ужин без лишней посуды: запеканка с курицей под сметанным соусом.

Читайте также
Куриная грудка с начинкой хоть на ужин, хоть на праздничный стол: сочно до безумия
Общество
Куриная грудка с начинкой хоть на ужин, хоть на праздничный стол: сочно до безумия
Скоро Рождественский пост: готовим тефтельки с рисом и грибами — из-за особой подливы рецепт понравится всем
Общество
Скоро Рождественский пост: готовим тефтельки с рисом и грибами — из-за особой подливы рецепт понравится всем
Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами
Общество
Бабушка из Казани готовила азу так: обалденное рагу с картошкой и мясом — национальный рецепт со всеми секретами
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Общество
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
ужины
тефтели
картошка
рецепты
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Разговоры исчерпаны»: в Белоруссии сделали важное заявление по «Орешнику»
Microsoft заключила сделку с OpenAI
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.