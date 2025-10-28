Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Приготовьте невероятно ароматные тефтели с картошкой и подливой в одной сковороде — сытное блюдо на всю семью. Этот ужин с фаршем не отнимет у вас много времени и благодаря тому, что готовится в одной посуде, значительно сэкономит время на уборку!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 6 картофелин, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 500 мл воды, соль, перец и специи. Смешайте фарш с мелко нарезанным луком, солью и перцем, сформируйте тефтели. Обжарьте их до румяной корочки, добавьте нарезанный картофель, натертую морковь и оставшийся лук. В отдельной посуде смешайте томатную пасту с водой, солью и специями, залейте тефтели с картошкой. Тушите под крышкой на медленном огне 25–30 минут до готовности картофеля.

Вкус блюда получается насыщенным и гармоничным: нежные тефтели в ароматной томатной подливе с мягким картофелем и сладковатой морковью. Подлива приобретает насыщенный вкус благодаря соку от мяса и овощей. Это блюдо особенно хорошо с маринованными огурчиками.

