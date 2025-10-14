Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 19:46

Элементарный ужин без лишней посуды: запеканка с курицей под сметанным соусом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запеканка с курицей и картошкой под сметанным соусом — это сытное блюдо, которое готовится в одной форме, экономя ваше время и силы на мытье посуды, при этом выглядит как ресторанное! Рассказываем, как приготовить элементарный ужин без лишней посуды.

Вам понадобится: 4 куриных бедра, 6-8 картофелин, 2 луковицы, 200 г сметаны, 150 г сыра, соль, перец, чеснок и специи по вкусу. Картошку нарежьте средними дольками, лук — полукольцами, курицу посолите и поперчите. В глубоком противне смешайте картошку с луком, сверху разложите куриные бедра. Приготовьте соус: смешайте сметану с давленым чесноком и специями, равномерно полейте содержимое противня. Посыпьте тертым сыром и запекайте 40-50 минут при 200°C до румяной корочки.

Вкус блюда поражает гармонией: нежная курица с хрустящей кожицей, мягкая картошка, пропитанная сливочным соусом, и аппетитная сырная корочка создают совершенную комбинацию.

Ранее стало известно, как приготовить куриные ножки с рисом в одной сковороде: быстрый ужин без заморочек.

Дарья Иванова
Д. Иванова
