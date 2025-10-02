Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 23:00

Быстрый ужин без заморочек: куриные ножки с рисом в одной сковороде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт куриных ножек с рисом в одной сковороде станет спасением для тех, кто хочет приготовить сытный и быстрый ужин без заморочек.

Рецепт: обжарьте 4 куриные ножки на сильном огне до золотистой корочки, посолите и поперчите. Добавьте 1 нарезанную луковицу и 1 морковь соломкой, обжаривайте 5 минут. Влейте 2 стакана воды, добавьте специи (лавровый лист, паприку, сушеный чеснок), доведите до кипения. Всыпьте 1 стакан риса, равномерно распределите по сковороде, не перемешивая. Тушите под крышкой на медленном огне 20–25 минут до готовности риса. В конце посыпьте зеленью.

Вкус блюда получается насыщенным и гармоничным: нежные куриные ножки с хрустящей кожицей, ароматный рис, пропитанный соком мяса и овощей, с легкими нотками специй. Это блюдо готовится быстро, требует минимум посуды и подойдет для всей семьи. Такой ужин сэкономит ваше время и силы, но при этом порадует вкусом и сытностью.

Ранее стало известно, как приготовить минтай в хрустящем тесте за 15 минут: быстрый ужин для всей семьи.

