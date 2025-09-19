«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 20:59

Минтай в хрустящем тесте за 15 минут: быстрый ужин для всей семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Минтай в тесте — это простое и вкусное блюдо, которое сочетает нежную рыбу и хрустящую корочку. По этому рецепту вы приготовите быстрый ужин для всей семьи. Если у вас разморожена рыба, то нужно всего 15 минут — и вкуснятина готова.

Для приготовления нарежьте 500 г филе минтая на порционные кусочки, посолите, поперчите и сбрызните лимонным соком. Приготовьте кляр: смешайте 100 г муки, 1 яйцо, 100 мл молока, щепотку соли и специи по вкусу. Разогрейте масло в сковороде, обмакните каждый кусочек рыбы в кляр и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте минтай горячим с овощным салатом или картофельным пюре — это блюдо станет любимым для всей семьи и не потребует много времени для приготовления. Вкус этого блюда — это сочное филе минтая внутри и золотистое хрустящее тесто снаружи, с легкими нотками специй и лимона.

Ранее стало известно, как приготовить нежный минтай под сметанной заливкой.

Дарья Иванова
Д. Иванова
