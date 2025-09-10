Минимум калорий, но максимум белка и омега-3: нежный минтай под сметаной

Минтай под сметанной заливкой — это нежное блюдо, которое поразит вас сочностью и насыщенным вкусом. Рыба пропитывается сливочно-чесночным соусом, приобретая нежность и мягкость, а сверху покрывается румяной корочкой.

Для приготовления 500 г филе минтая нарежьте порционными кусками, посолите, поперчите и выложите в форму для запекания. Приготовьте заливку: смешайте 200 г нежирной сметаны, 2 измельченных зубчика чеснока, сок половины лимона, укроп и специи по вкусу. Равномерно распределите соус над рыбой, сверху посыпьте 50 г тертого сыра. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета.

Подавайте этот нежный минтай с овощным салатом или рисом — это блюдо содержит минимум калорий, но максимум белка и омега-3, идеально подходит для правильного питания и диетического меню.

