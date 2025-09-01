День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 03:33

Сладкая ПП-лепешка без муки и масла: напоминает чизкейк, надолго насыщает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта сладкая ПП-лепешка из творога готовится без муки и масла. Блюдо поражает своей простотой и гармоничным вкусом, напоминающим чизкейк, но без излишней калорийности.

Для приготовления разомните 200 г обезжиренного творога, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. овсяных отрубей, 1 ст. л. эритрита или другого сахарозаменителя, щепотку ванилина и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, придавая форму лепешки. Выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета.

Подавайте лепешку теплой или холодной. Это блюдо надолго насыщает, содержит минимум калорий, но максимум белка и полезных элементов. Оно может стать вашим любимым завтраком или полезным перекусом без угрызений совести!

Ранее стало известно, как приготовить кабачковую лепешку с сыром в духовке: проще не бывает и всего 120 ккал.

лепешки
творог
рецепты
правильное питание
Дарья Иванова
Д. Иванова
