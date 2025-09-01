Сладкая ПП-лепешка без муки и масла: напоминает чизкейк, надолго насыщает

Эта сладкая ПП-лепешка из творога готовится без муки и масла. Блюдо поражает своей простотой и гармоничным вкусом, напоминающим чизкейк, но без излишней калорийности.

Для приготовления разомните 200 г обезжиренного творога, добавьте 2 яйца, 2 ст. л. овсяных отрубей, 1 ст. л. эритрита или другого сахарозаменителя, щепотку ванилина и разрыхлитель. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Тесто выложите на противень, застеленный пергаментом, придавая форму лепешки. Выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета.

Подавайте лепешку теплой или холодной. Это блюдо надолго насыщает, содержит минимум калорий, но максимум белка и полезных элементов. Оно может стать вашим любимым завтраком или полезным перекусом без угрызений совести!

