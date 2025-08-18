Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Кабачковая лепешка с сыром в духовке: проще не бывает и всего 120 ккал

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта кабачковая лепешка с сыром — идеальное блюдо для тех, кто любит быстро и вкусно поесть: нежная середина с ярким кабачковым вкусом сочетается с хрустящей сырной корочкой, а легкие нотки чеснока добавляют пикантности. Готовится она элементарно — проще не бывает!

Рецепт: натрите 2 средних кабачка (предварительно отожмите сок), смешайте с 1 яйцом, 100 г тертого сыра, 2 ст. л. муки, 1 зубчиком чеснока, солью и перцем. Выложите массу на пергамент, сформировав круг или прямоугольник толщиной 1,5 см, посыпьте еще 50 г сыра. Запекайте 25 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Подавайте горячей со сметаной или томатным соусом — эта лепешка хороша как самостоятельное блюдо (всего 120 ккал/100 г) или гарнир к мясу.

Ранее стало известно, как приготовить слоеную лепешку с сыром — готовится за 10 минут! До безобразия просто.

