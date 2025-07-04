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04 июля 2025 в 18:32

Слоеная лепешка с сыром — готовится за 10 минут! До безобразия просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта слоеная лепешка с сыром покорит вас простотой приготовления и божественным вкусом! Она готовится всего за 10 минут и получается хрустящей снаружи, с нежными слоями расплавленного сыра внутри.

Вам понадобится: 250 г готового слоеного теста, 150 г тертого сыра (идеально подойдет смесь моцареллы и чеддера), 1 яйцо для смазки и щепотка сушеного чеснока для аромата.

Разморозьте тесто, раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм и разрежьте на 4 квадрата. Каждый квадрат обильно посыпьте сыром, оставив края свободными, затем накройте следующим слоем теста, слегка прижимая края вилкой. Повторите слои, пока не используете все тесто, завершив верхним пластом.

Смажьте лепешку взбитым яйцом, посыпьте оставшимся сыром и чесноком, сделайте несколько проколов вилкой. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 10 минут до золотистой корочки.

Это до безобразия просто! Такую лепешку можно разнообразить, добавив в начинку ветчину, зелень или грибы, — она станет хитом любого застолья и спасет в ситуации, когда гости уже на пороге.

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лепешки
сыры
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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