Трамп заявил о победе в войне с климатическим обманом после слов Гейтса

30 октября 2025 в 11:03

Трамп заявил о победе в войне с климатическим обманом после признания Гейтса

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети X о победе в «войне с обманом о климатических изменениях», отметив признание предпринимателя Билла Гейтса в собственной ошибке. Американский лидер поблагодарил основателя Microsoft за проявленную смелость.

Я (мы!) только что выиграли войну с обманом о климатических изменениях. Билл Гейтс наконец признал, что он полностью ошибался по этому вопросу, — написал Трамп.

Заявление прозвучало после публикации Гейтсом эссе о необходимости перенаправления ресурсов с климатической повестки на борьбу с голодом и болезнями. Миллиардер таким образом критиковал сокращение финансирования USAID, предупреждая о долгосрочном ущербе для глобальной безопасности.

Ранее сообщалось, что администрация президента США намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд (около 400 млрд рублей). Отмечается, что финансирование может потерять программа по продвижению картин украинских художниц. Кроме того, из этой суммы $3,2 млрд (256 млрд рублей) предназначались Агентству США по международному развитию (USAID).

