29 августа 2025 в 12:03

Трамп оставит некоторые страны без обещанной помощи

NY Post: Трамп сократит зарубежную помощь еще на $5 млрд

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить иностранную помощь еще на $5 млрд (около 400 млрд рублей), пишет газета New York Post. Отмечается, что финансирование может потерять программа по продвижению картин украинских художниц.

Кроме того, из этой суммы $3,2 млрд (256 млрд рублей) предназначались Агентству США по международному развитию (USAID). Остальные средства шли в другие фонды Госдепартамента, среди них программа для борьбы с изменением климата в Гондурасе, продвижение идеологии ЛГБТ (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в странах бывшей Югославии, покупка бронетранспортеров для миротворцев из Уругвая, создание учебного центра в Замбии и обустройство казарм для военных в Казахстане.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим финансирование ведомства, оказывать помощь нелегальным мигрантам. Согласно новым правилам, получатели государственной помощи обязаны сотрудничать с миграционными службами и содействовать проведению их операций.

США
Дональд Трамп
финансирование
бюджет
