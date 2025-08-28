День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 15:21

В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов

WP: в США запретили волонтерам помогать нелегальным мигрантам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренней безопасности США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим финансирование ведомства, оказывать помощь нелегальным мигрантам, сообщает Washington Post. Согласно новым правилам, получатели государственной помощи обязаны сотрудничать с миграционными службами и содействовать проведению их операций.

Министерство внутренней безопасности запретило штатам и волонтерским организациям, которые получают правительственные средства, помогать нелегальным мигрантам, — говорится в статье.

В публикации отмечается, что данные меры существенно ограничивают возможности волонтерских организаций по оказанию поддержки нелегальным мигрантам на территории Соединенных Штатов. Новые предписания также предусматривают обязательное взаимодействие с сотрудниками миграционных служб при реализации любых программ помощи.

Ранее стало известно, что власти американских городов и штатов, продолжающие проводить политику «городов-убежищ» для нелегальных мигрантов, рискуют лишиться федерального финансирования и столкнуться с усилением полицейского присутствия. Такое заявление сделала генеральный прокурор США Пэм Бонди. Соответствующее предупреждение она направила 32 мэрам и семи губернаторам, призвав их отказаться от данной политики.

