В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов

В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов WP: в США запретили волонтерам помогать нелегальным мигрантам

Министерство внутренней безопасности США запретило штатам и волонтерским организациям, получающим финансирование ведомства, оказывать помощь нелегальным мигрантам, сообщает Washington Post. Согласно новым правилам, получатели государственной помощи обязаны сотрудничать с миграционными службами и содействовать проведению их операций.

В публикации отмечается, что данные меры существенно ограничивают возможности волонтерских организаций по оказанию поддержки нелегальным мигрантам на территории Соединенных Штатов. Новые предписания также предусматривают обязательное взаимодействие с сотрудниками миграционных служб при реализации любых программ помощи.

Ранее стало известно, что власти американских городов и штатов, продолжающие проводить политику «городов-убежищ» для нелегальных мигрантов, рискуют лишиться федерального финансирования и столкнуться с усилением полицейского присутствия. Такое заявление сделала генеральный прокурор США Пэм Бонди. Соответствующее предупреждение она направила 32 мэрам и семи губернаторам, призвав их отказаться от данной политики.