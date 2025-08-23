«Станете следующими»: мэры в США получили грозные письма из-за мигрантов

Власти американских городов и штатов, которые сохраняют политику «городов-убежищ», привлекающих нелегальных мигрантов, рискуют лишиться федерального финансирования и столкнуться с усилением полицейского присутствия, заявила генпрокурор США Пэм Бонди. Соответствующее предупреждение она направила 32 мэрам и 7 губернаторам, призвав отказаться от подобной позиции, передает Fox News.

У нас была политика представления убежища в округе Колумбия. Больше этого нет, и они (власти Вашингтона. — NEWS.ru) работают с нами. <…> Я направила 32 письма мэрам и семи губернаторам по стране, просив их подчиниться, иначе они станут следующими, если не подчинятся, — сказала генпрокурор.

Ранее стало известно, что Национальная гвардия США направит до 1700 военнослужащих в 19 штатов для усиления борьбы с нелегальной миграцией и преступностью. Военные будут оказывать поддержку местным правоохранительным органам.

Кроме того, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что американский лидер Дональд Трамп планирует покрасить стену на мексиканской границе в черный цвет для усиления защиты. Горячая поверхность должна усложнить ее преодоление. Работы уже начались на одном из участков.