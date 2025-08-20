Трамп захотел «поджарить» мигрантов на границе с Мексикой Трамп решил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет

Президент США Дональд Трамп хочет выкрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы подниматься на нее было труднее из-за горячей поверхности, заявила на пресс-конференции министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Рабочие уже приступили к покраске участка стены, сообщает Bloomberg.

Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет, — сказала Ноэм.

Ранее президент США Дональд Трамп разрешил военным наносить авиаудары по террористам без предварительного одобрения Белого дома. Речь идет о целях, официально признанных террористическими. Анонимный представитель Минобороны США отметил необходимость такого решения для расширения полномочий и автономности ВС страны. По его мнению, это повысит эффективность борьбы с терроризмом. Приказ последовал на фоне отправки американских военных на границу с Мексикой и признания ряда наркокартелей иностранными террористическими организациями.

До этого Мексика отказалась принять военный самолет США, который хотел перевезти нелегальных мигрантов. Инцидент временно осложнил планы администрации Трампа по их депортации из страны.