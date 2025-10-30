Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 10:56

Стало известно, для чего Франция может отправить войска на Украину

Сенатор Никонорова: Франция хочет удержать часть Украины для своего бизнеса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Париж может развернуть на Украине группировку из двух тысяч солдат, так как хочет удержать территории, в которых заинтересованы французские компании, полагает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова. По ее мнению, Париж и Лондон даже могли разделить сферы влияния в южных украинских регионах, передает ТАСС.

Франция будто стремится закрепиться на территориях, где уже действуют или планируют расширяться ее крупные аграрные компании. Эти структуры ранее проявляли интерес к южным регионам Украины, а с британской стороной, по некоторым данным, даже проведено неформальное распределение зон влияния, — сказала Никонорова.

Она отметила, что европейские военные также могут начать выполнять функции украинской полиции и пограничной службы. Таким образом Киев сможет отправлять на фронт собственных силовиков.

Ранее СВР сообщала, что Париж готов развернуть на Украине до двух тысяч собственных военных. В формирование войдут представители Французского иностранного легиона из стран Латинской Америки. Сейчас военные уже размещены в граничащих с Украиной районах Польши, где проходят слаживание.

