Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 10:57

«Жили в атмосфере угрозы»: Меркачева о деле сестер Хачатурян

Член СПЧ Меркачева: сестры Хачатурян жили в атмосфере постоянной угрозы

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян жили в постоянном страхе перед своим отцом, уверена член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. В разговоре со «Страстями» правозащитница подчеркнула, что у них есть шанс доказать это в суде в ответ на жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна.

Как мне кажется, есть основания надеяться, что все-таки девушки подтвердят тот факт, что они оборонялись, что жили в атмосфере постоянных угроз, в атмосфере, когда родной отец совершал против них страшные преступления, — рассказала Меркачева.

Она отметила, что родственники Хачатуряна были на стороне его защиты с самого начала и были настроены против сестер. Меркачева подчеркнула, что в семье были сложные отношения.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что решение суда по делу покойного отца сестер Хачатурян Михаила изменит отношение к домашнему насилию в России. По его словам, вердикт также может стать катализатором изменений в законодательстве.

Хачатурян
суды
СПЧ
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.