«Жили в атмосфере угрозы»: Меркачева о деле сестер Хачатурян

Сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян жили в постоянном страхе перед своим отцом, уверена член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. В разговоре со «Страстями» правозащитница подчеркнула, что у них есть шанс доказать это в суде в ответ на жалобы родственников убитого Михаила Хачатуряна.

Как мне кажется, есть основания надеяться, что все-таки девушки подтвердят тот факт, что они оборонялись, что жили в атмосфере постоянных угроз, в атмосфере, когда родной отец совершал против них страшные преступления, — рассказала Меркачева.

Она отметила, что родственники Хачатуряна были на стороне его защиты с самого начала и были настроены против сестер. Меркачева подчеркнула, что в семье были сложные отношения.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что решение суда по делу покойного отца сестер Хачатурян Михаила изменит отношение к домашнему насилию в России. По его словам, вердикт также может стать катализатором изменений в законодательстве.