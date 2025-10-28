Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:16

Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр. Попробуйте этот рецепт — именно так готовят хозяйки в Германии! Особенность местного варианта — добавление яблочных долек: они придают блюду деликатную сладковатую нотку и лёгкую фруктовую свежесть. Это не просто закуска, а настоящий кладезь витаминов: молочная кислота улучшает пищеварение, а витамин C укрепляет иммунитет. К тому же блюдо низкокалорийное и отлично сочетается с мясом, картошкой или просто как самостоятельный салат.

Что понадобится:

  • белокочанная капуста — 2 кг;
  • морковь — 150 г;
  • яблоки кисло‑сладкие (твёрдые сорта) — 200 г (2–3 шт.);
  • соль крупная — 40 г (2 ст. л. без горки);
  • семена тмина — 1 ч. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.

Как готовить:

Тонко нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной тёрке, яблоки нарежьте тонкими дольками, удалив сердцевину. Смешайте овощи в большой миске, добавьте соль и хорошенько помните руками, чтобы начал выделяться сок. Всыпьте тмин, добавьте яблочные дольки и аккуратно перемешайте. Плотно уложите массу в стеклянную банку или эмалированную кастрюлю, прокладывая лавровыми листьями. Сверху установите гнёт (например тарелку с грузом). Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, ежедневно прокалывая капусту деревянной палочкой для выхода газов. Когда вкус и кислотность вас устроят, перенесите заготовку в холодильник. Через сутки можно подавать — получается ароматно, хрустяще, с приятной фруктовой изюминкой и по‑домашнему вкусно!

Ранее мы готовили капустную бабку по-белорусски. Вкусняшка с фаршем для всей семьи. А еще она без лишних калорий и безумно простая.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
