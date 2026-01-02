Новый год — 2026
Медовые пирожные с кремом на сгущенке: рецепт вкуснятины для праздника и семейного чаепития

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте невероятно нежные и ароматные медовые пирожные с кремом на сгущенке. Эта вкуснятина подойдет как для праздника, так и для семейного чаепития.

Вкус пирожных — это сочетание мягких, медовых, слегка влажных коржей и насыщенного сливочного крема с карамельными нотками.

Рецепт: для коржей растопите на водяной бане 100 г меда с 80 г сливочного масла и 100 г сахара. Снимите с огня, вбейте 2 яйца, добавьте 1 ч. л. соды, быстро перемешайте. Всыпьте 350 г муки, замесите мягкое тесто. Разделите его на 2-3 части, каждую раскатайте в пласт толщиной 5–7 мм. Выпекайте на противне с пергаментом при 180 °C 5–7 минут до золотистого цвета. Горячие коржи сразу нарежьте на одинаковые прямоугольники и дайте остыть. Для крема взбейте 200 г мягкого сливочного масла с 1 банкой вареной сгущенки. В получившуюся массу вмешайте 200 г сметаны (20–25%). Собирайте пирожные, промазывая коржи кремом. Дайте им настояться в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить конфеты «Коровка»: всего 4 ингредиента — так просто, что даже не верится, пока не попробуешь.

