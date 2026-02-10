Цари в мире сладостей — как приготовить классические эклеры

Если вы мечтали приготовить эклеры, то эта статья — знак идти на кухню и начинать творить! В новом материале расскажем, как приготовить классические эклеры в домашних условиях. Здесь вы не только найдете пошаговый рецепт традиционных пирожных из заварного теста и узнаете все секреты их приготовления, но и научитесь экспериментировать с начинками.

Классические эклеры в домашних условиях — как выбрать начинку

Неизменная классика — эклеры с заварным кремом. Их любят все — от мала до велика. Однако совсем не обязательно останавливаться на традиционной версии. Кухня — место для экспериментов, потому делимся необычными сочетаниями, которые помогут по-новому взглянуть на любимый десерт:

взбитое сливочное масло с добавлением вареного сгущенного молока;

шоколадный ганаш с вишней;

крем-чиз с ягодами малины;

фисташковый крем с малиновым джемом;

паштет из гусиной печени с брусничным соусом;

форшмак;

филе тунца в собственном соку;

оливье.

Классические эклеры — рецепт в домашних условиях

Пшеничная мука — 120 г

Вода — 80 мл

Сливочное масло — 115 г + 30 г для глазури + 50 г для крема

Молоко — 160 мл + 500 мл для крема

Яйца куриные — 5 шт. + 5 желтков для крема

Сахар — 10 г + 130 г для крема

Соль — 3 г

Шоколад — 1 плитка

Сливки жирностью 30% — 100 г

Кукурузный крахмал — 30 г

Ванильный экстракт — пару капель

Как приготовить эклеры в домашних условиях Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru