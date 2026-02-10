Цари в мире сладостей — как приготовить классические эклеры

Если вы мечтали приготовить эклеры, то эта статья — знак идти на кухню и начинать творить! В новом материале расскажем, как приготовить классические эклеры в домашних условиях. Здесь вы не только найдете пошаговый рецепт традиционных пирожных из заварного теста и узнаете все секреты их приготовления, но и научитесь экспериментировать с начинками.
Классические эклеры в домашних условиях — как выбрать начинку
Неизменная классика — эклеры с заварным кремом. Их любят все — от мала до велика. Однако совсем не обязательно останавливаться на традиционной версии. Кухня — место для экспериментов, потому делимся необычными сочетаниями, которые помогут по-новому взглянуть на любимый десерт:
- взбитое сливочное масло с добавлением вареного сгущенного молока;
- шоколадный ганаш с вишней;
- крем-чиз с ягодами малины;
- фисташковый крем с малиновым джемом;
- паштет из гусиной печени с брусничным соусом;
- форшмак;
- филе тунца в собственном соку;
- оливье.
Классические эклеры — рецепт в домашних условиях
- Пшеничная мука — 120 г
- Вода — 80 мл
- Сливочное масло — 115 г + 30 г для глазури + 50 г для крема
- Молоко — 160 мл + 500 мл для крема
- Яйца куриные — 5 шт. + 5 желтков для крема
- Сахар — 10 г + 130 г для крема
- Соль — 3 г
- Шоколад — 1 плитка
- Сливки жирностью 30% — 100 г
- Кукурузный крахмал — 30 г
- Ванильный экстракт — пару капель
Как приготовить эклеры в домашних условиях
- В сотейник влейте воду и молоко. Добавьте масло, соль и сахар. На среднем огне доведите смесь до кипения, периодически помешивая.
- Как только смесь закипит, уберите сотейник с плиты, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Затем верните сотейник на огонь и готовьте еще несколько минут, размешивая.
- Снимите тесто с плиты и перелейте в холодную емкость. Когда тесто остынет, начинайте медленно добавлять яйца.
- Накройте тесто и оставьте на 30 минут, чтобы оно остыло.
- Переложите заварное тесто в кондитерский мешок. Выложите эклеры на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Длина полосок — около 12 сантиметров.
- Время приготовления — около 15 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. После этого температуру следует уменьшить до 170 градусов и продолжить выпекание в течение 30 минут.
- Пока готовятся эклеры, мы можем заняться приготовлением крема. Для этого нам потребуется поставить на плиту молоко. Пока оно прогревается (следите, чтобы оно не закипело), смешиваем сахар, крахмал и желтки. Выливаем смесь к молоку. Увариваем крем на маленьком огне, постоянно помешивая. Смесь должна загустеть. Когда это произойдет — снимите ее с плиты и добавьте сливочное масло. Остудите крем до комнатной температуры.
- Для глазури в сотейнике растопите шоколад, сливки и сливочное масло. Необходимо довести смесь до кипения.
- В нижней части каждого эклера проделайте три отверстия и наполните их кремом.
- Окуните верхушки пирожных в глазурь и добавьте желаемые украшения. Приятного аппетита!