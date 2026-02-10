Зимняя Олимпиада — 2026
Цари в мире сладостей — как приготовить классические эклеры

Как приготовить классические эклеры
Если вы мечтали приготовить эклеры, то эта статья — знак идти на кухню и начинать творить! В новом материале расскажем, как приготовить классические эклеры в домашних условиях. Здесь вы не только найдете пошаговый рецепт традиционных пирожных из заварного теста и узнаете все секреты их приготовления, но и научитесь экспериментировать с начинками.

Классические эклеры в домашних условиях — как выбрать начинку

Неизменная классика — эклеры с заварным кремом. Их любят все — от мала до велика. Однако совсем не обязательно останавливаться на традиционной версии. Кухня — место для экспериментов, потому делимся необычными сочетаниями, которые помогут по-новому взглянуть на любимый десерт:

  • взбитое сливочное масло с добавлением вареного сгущенного молока;
  • шоколадный ганаш с вишней;
  • крем-чиз с ягодами малины;
  • фисташковый крем с малиновым джемом;
  • паштет из гусиной печени с брусничным соусом;
  • форшмак;
  • филе тунца в собственном соку;
  • оливье.

Классические эклеры — рецепт в домашних условиях

  • Пшеничная мука — 120 г
  • Вода — 80 мл
  • Сливочное масло — 115 г + 30 г для глазури + 50 г для крема
  • Молоко — 160 мл + 500 мл для крема
  • Яйца куриные — 5 шт. + 5 желтков для крема
  • Сахар — 10 г + 130 г для крема
  • Соль — 3 г
  • Шоколад — 1 плитка
  • Сливки жирностью 30% — 100 г
  • Кукурузный крахмал — 30 г
  • Ванильный экстракт — пару капель

Как приготовить эклеры в домашних условиях Как приготовить эклеры в домашних условиях Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

  1. В сотейник влейте воду и молоко. Добавьте масло, соль и сахар. На среднем огне доведите смесь до кипения, периодически помешивая.
  2. Как только смесь закипит, уберите сотейник с плиты, всыпьте муку и тщательно перемешайте. Затем верните сотейник на огонь и готовьте еще несколько минут, размешивая.
  3. Снимите тесто с плиты и перелейте в холодную емкость. Когда тесто остынет, начинайте медленно добавлять яйца.
  4. Накройте тесто и оставьте на 30 минут, чтобы оно остыло.
  5. Переложите заварное тесто в кондитерский мешок. Выложите эклеры на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой. Длина полосок — около 12 сантиметров.
  6. Время приготовления — около 15 минут в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов. После этого температуру следует уменьшить до 170 градусов и продолжить выпекание в течение 30 минут.
  7. Пока готовятся эклеры, мы можем заняться приготовлением крема. Для этого нам потребуется поставить на плиту молоко. Пока оно прогревается (следите, чтобы оно не закипело), смешиваем сахар, крахмал и желтки. Выливаем смесь к молоку. Увариваем крем на маленьком огне, постоянно помешивая. Смесь должна загустеть. Когда это произойдет — снимите ее с плиты и добавьте сливочное масло. Остудите крем до комнатной температуры.
  8. Для глазури в сотейнике растопите шоколад, сливки и сливочное масло. Необходимо довести смесь до кипения.
  9. В нижней части каждого эклера проделайте три отверстия и наполните их кремом.
  10. Окуните верхушки пирожных в глазурь и добавьте желаемые украшения. Приятного аппетита!
