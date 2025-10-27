Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:45

Капустная бабка по-белорусски: вкусняшка с фаршем для всей семьи. А еще она без лишних калорий и безумно простая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустная бабка по-белорусски: вкусняшка с фаршем для всей семьи. А еще она без лишних калорий и безумно простая. Эта капустная бабка — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусных блюд. И знаете что? Готовится она проще простого, а пекинская капуста делает процесс приготовления еще легче — ее листья такие нежные, что варить их не нужно!

Представьте себе: сочные слои пекинской капусты, ароматная начинка из постного фарша с овощами и рисом, и все это запекается до золотистой корочки. А если добавить немного моцареллы — получается просто объедение!

Для нашей бабки возьмем 600 г сочной пекинской капусты, 700 г нежного говяжьего фарша. Лук, морковь и сельдерей придадут начинке особый вкус, а томатная паста с помидорами сделает ее сочной. Отварим 200 г риса до полуготовности — он сделает блюдо более сытным.

На сковороде обжарим лук до золотистости, добавим фарш и овощи. Смешаем все с рисом, добавим специи. Выложим слоями в форму: пекинская капуста, начинка, снова капуста — и в духовку! Через 30–40 минут у вас будет готова аппетитная бабка, от которой вся семья будет в восторге. Попробуйте приготовить — и вы влюбитесь в это блюдо с первого кусочка!

Ранее мы готовили обалденную курицу по-немецки. Жаль, что раньше не догадалась так запечь, это безумно вкусно.

Читайте также
Хит на завтрак! Сочное, нежное тыквенное суфле — прямо тает во рту! Самый лучший рецепт осени
Общество
Хит на завтрак! Сочное, нежное тыквенное суфле — прямо тает во рту! Самый лучший рецепт осени
Секрет вкуса из детства: простая картофельная запеканка как в садике — нежная, румяная и сытная
Общество
Секрет вкуса из детства: простая картофельная запеканка как в садике — нежная, румяная и сытная
И быстрый суп, и похмельное зелье: готовим солянку по-новому — в 1 кастрюле и без мороки
Общество
И быстрый суп, и похмельное зелье: готовим солянку по-новому — в 1 кастрюле и без мороки
8 лучших рецептов квашеной капусты! Когда и как готовить этой осенью
Семья и жизнь
8 лучших рецептов квашеной капусты! Когда и как готовить этой осенью
Семья отказывается от пиццы и требует эти пиде: готовим обалденные турецкие лепешки — простая начинка никого не оставит равнодушной
Общество
Семья отказывается от пиццы и требует эти пиде: готовим обалденные турецкие лепешки — простая начинка никого не оставит равнодушной
капуста
фарш
простой рецепт
рис
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Калининграде закрыли кафе, в котором отравились 14 детей
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России нашли способ дистанционно сжигать технику с секретными данными
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.