Капустная бабка по-белорусски: вкусняшка с фаршем для всей семьи. А еще она без лишних калорий и безумно простая

Эта капустная бабка — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от вкусных блюд. И знаете что? Готовится она проще простого, а пекинская капуста делает процесс приготовления еще легче — ее листья такие нежные, что варить их не нужно!

Представьте себе: сочные слои пекинской капусты, ароматная начинка из постного фарша с овощами и рисом, и все это запекается до золотистой корочки. А если добавить немного моцареллы — получается просто объедение!

Для нашей бабки возьмем 600 г сочной пекинской капусты, 700 г нежного говяжьего фарша. Лук, морковь и сельдерей придадут начинке особый вкус, а томатная паста с помидорами сделает ее сочной. Отварим 200 г риса до полуготовности — он сделает блюдо более сытным.

На сковороде обжарим лук до золотистости, добавим фарш и овощи. Смешаем все с рисом, добавим специи. Выложим слоями в форму: пекинская капуста, начинка, снова капуста — и в духовку! Через 30–40 минут у вас будет готова аппетитная бабка, от которой вся семья будет в восторге. Попробуйте приготовить — и вы влюбитесь в это блюдо с первого кусочка!

