Надоели пироги? Запекаю яблоко с орехами и изюмом под йогуртовым соусом за 25 минут — полезно и вкусно

Тяга к сладкому не приговор. Этот рецепт гениально ее обманывает. Натуральная сладость яблока и меда, полезные жиры из орехов и протеин из йогурта создают идеальный баланс. Десерт, который можно есть даже вечером, не думая о калориях.

Яблоки (2 шт., лучше твердых сортов) тщательно мою. Осторожно срезаю верхнюю часть с хвостиком — это будет крышечка. С помощью ножа или специального инструмента вырезаю сердцевину с семенами, оставляя стенки и дно толщиной примерно 0,5–1 см, чтобы яблоко не развалилось. Грецкие орехи (30 г) и изюм (30 г) мелко рублю ножом и смешиваю. Этой орехово-фруктовой смесью наполняю подготовленные яблоки почти до верха. Накрываю яблоки срезанными верхушками и ставлю в жаропрочную форму. Отправляю в разогретую до 180°C духовку на 20–25 минут, пока яблоки не станут мягкими, но не потеряют форму. Пока яблоки запекаются, готовлю соус: в пиале смешиваю густой турецкий или греческий йогурт (50 мл), жидкий мед (15 г), мелко натертую цедру одного апельсина (примерно 1 г) и свежевыжатый сок лимона (5 мл). Тщательно взбиваю вилкой до однородности и оставляю настояться. Готовые запеченные яблоки аккуратно вынимаю из формы, снимаю крышечки и обильно поливаю сверху подготовленным йогуртово-цитрусовым соусом. Подаю теплыми.

