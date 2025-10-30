Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 11:04

Погода в Москве в четверг, 30 октября: ливни затопят весь город?

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва‭»

Москву продолжат накрывать дожди, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Значит ли это, что город затопит, и какая погода ожидается в столице в четверг, 30 октября? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 октября

По словам Тишковца, в Москве за минувшие сутки выпало «10 литров дождевой воды на каждый квадратный метр улиц». С утра в столице плюс 6 градусов, пасмурно, местами накрапывает мелкий дождь с моросью, ветер штиль, влажность — 97%.

«В течение дня ожидается влияние слабовыраженной фронтальной системы вдоль гребня антициклона, поэтому будет облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южных румбов, температура воздуха — плюс 6–9 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы, положенной для конца октября. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

В ночь на пятницу, 31 октября, будет пасмурно, без осадков, температура воздуха составит плюс 4–7 градусов.

«Но к шести утра с запада подберется очередной циклон, и полчища дождевых туч накроют запад Подмосковья, а к девяти утра они подойдут к столице. Поэтому на весь день зарядят обложные дожди. Ветер будет юго-западных румбов, температура — плюс 5–8 градусов. В выходные осадки пойдут на убыль, приобретут локальный характер, ночью 3–6 градусов, днем плюс 5–8 градусов, то есть сохраняется тепло с пролонгацией на предстоящие две недели. Предзимье пока не наступает, на горизонте не вижу признаков зимы, то есть перехода через ноль градусов», — отметил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Московском регионе установился период теплого предзимья. По его словам, однородная погода без похолодания прогнозируется в столице вплоть до начала следующей недели.

«Похолодания или заметного понижения температуры до конца этой недели и в начале следующего месяца в Москве пока не видно, то есть идет теплое предзимье. Установился процесс, когда воздушные массы перемещаются с запада, принося с собой тепло», — сказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 30 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в формирование синоптической ситуации в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклона с юга. Он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и на короткое время понизит вероятность дождей. При этом в Ленинградской области пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9 градусов. Ветер юго-восточный. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу в Петербурге небольшие дожди, ночью плюс 5–7 градусов, днем плюс 6–8 градусов.

Читайте также:

Алкоголь, долги, слова об СВО, новая девушка: как живет Сергей Бурунов

Вместо Кехмана: кто такая Елена Булукова, возглавившая МХАТ им. Горького

Стала соседкой Лолиты и Киркорова? Пугачева купила виллу в Болгарии, детали

погода
прогнозы
новости
Москва
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьера новогоднего шоу «История игрушек» состоится в «Острове Мечты»
Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция
Политолог оценил шансы Трампа на переговорах с Си Цзиньпином
Назван срок, который грозит напавшим на росгвардейцев диверсантам
Глава Минобрнауки рассказал о прорывных разработках России в фармацевтике
Пропавшего на Урале бизнесмена нашли мертвым
Владимир Познер встал на колено перед Ксений Собчак в Париже
Трамп заявил о масштабной сделке с Китаем по энергоносителям
В Совфеде оценили пользу «Посейдона» для безопасности России
Семья Свечникова назначила награду за информацию о его местонахождении
В ГД нашли способ, как развивать туризм и где искать инвесторов для этого
В российском регионе бушует гонконгский грипп
Забытая во время круиза пенсионерка не выжила на необитаемом острове
От россиян начали требовать доплатить утильсбор за машины из Казахстана
Раскрыто, почему Зеленский стал активнее клянчить вооружение у Запада
«Кинжалы» выключили свет на Западной Украине: удары по Украине 30 октября
Счетная палата обнаружила нарушения при ремонте дорог в нескольких регионах
Бывший советник президента Казахстана погиб в драке
Россиянам рассказали об основных рисках при оплате картой
Криминалистка профессионально замела следы после убийства бывшего
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.