Погода в Москве в четверг, 30 октября: ливни затопят весь город?

Москву продолжат накрывать дожди, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Значит ли это, что город затопит, и какая погода ожидается в столице в четверг, 30 октября? Что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 30 октября

По словам Тишковца, в Москве за минувшие сутки выпало «10 литров дождевой воды на каждый квадратный метр улиц». С утра в столице плюс 6 градусов, пасмурно, местами накрапывает мелкий дождь с моросью, ветер штиль, влажность — 97%.

«В течение дня ожидается влияние слабовыраженной фронтальной системы вдоль гребня антициклона, поэтому будет облачность с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер южных румбов, температура воздуха — плюс 6–9 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы, положенной для конца октября. Атмосферное давление будет расти и составит 747 мм рт. ст.», — сообщил синоптик.

В ночь на пятницу, 31 октября, будет пасмурно, без осадков, температура воздуха составит плюс 4–7 градусов.

«Но к шести утра с запада подберется очередной циклон, и полчища дождевых туч накроют запад Подмосковья, а к девяти утра они подойдут к столице. Поэтому на весь день зарядят обложные дожди. Ветер будет юго-западных румбов, температура — плюс 5–8 градусов. В выходные осадки пойдут на убыль, приобретут локальный характер, ночью 3–6 градусов, днем плюс 5–8 градусов, то есть сохраняется тепло с пролонгацией на предстоящие две недели. Предзимье пока не наступает, на горизонте не вижу признаков зимы, то есть перехода через ноль градусов», — отметил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Московском регионе установился период теплого предзимья. По его словам, однородная погода без похолодания прогнозируется в столице вплоть до начала следующей недели.

«Похолодания или заметного понижения температуры до конца этой недели и в начале следующего месяца в Москве пока не видно, то есть идет теплое предзимье. Установился процесс, когда воздушные массы перемещаются с запада, принося с собой тепло», — сказал он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 30 октября

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня в формирование синоптической ситуации в Санкт-Петербурге вмешается гребень антициклона с юга. Он поспособствует появлению в облаках неустойчивых прояснений и на короткое время понизит вероятность дождей. При этом в Ленинградской области пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха в городе составит плюс 7–9 градусов, в Ленинградской области — плюс 4–9 градусов. Ветер юго-восточный. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу в Петербурге небольшие дожди, ночью плюс 5–7 градусов, днем плюс 6–8 градусов.

