Задержан чиновник, замешанный в скандале с «золотой» школой Главу района Хакасии Челтыгмашева задержали из-за схем при строительстве школы

Главу Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева задержали, сообщили в ГСУ СК России по региону. Его подозревают в превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы стоимостью свыше 1,1 млрд рублей.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении главы Аскизского района, — сказано в сообщении.

Следствие утверждает, что в марте 2022 года администрация Аскизского района заключила контракт со строительной фирмой на возведение школы. По договору подрядчик получил аванс — 10% от общей суммы.

По данным СК, с марта 2022 по январь 2025 года Челтыгмашев, зная, что подрядчик сильно отстает от графика, добился заключения допсоглашения. По нему аванс повысили до 90% от всей суммы контракта.

Когда срок контракта закончился, выяснилось, что школу не достроили. Объем невыполненных работ оценили более чем в 460 млн рублей. По версии следствия, именно на такую сумму бюджету Хакасии нанесен ущерб из-за действий Челтыгмашева.

