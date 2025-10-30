Зеленского призвали вернуться к диалогу с РФ после испытаний «Посейдона»

Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться к диалогу с Россией, заявил в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. Депутат напомнил, что Москва недавно провела испытания ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».

Мой скромный призыв к нему — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно, — подчеркнул парламентарий.

По мнению Мемы, Зеленский не осознает, что имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете. Политик убежден, что при таких условиях от Украины мало что останется.

Ранее адмирал Вячеслав Попов заявил, что подводный аппарат «Посейдон» показывает превосходство над всеми существующими видами стратегического вооружения. По его мнению, применение нового оружия будет иметь ужасающие последствия для потенциального противника.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на предложение пользователя X использовать Бельгию как испытательный полигон для «Посейдона». По словам политика, в таком случае эта страна исчезнет.