30 октября 2025 в 01:50

Раскрыты последствия применения российского «Посейдона»

Попов: последствия применения «Посейдона» будут для противника ужасающими

«Посейдон» «Посейдон» Фото: Скриншот с видео/mil.ru

Подводный аппарат «Посейдон» демонстрирует превосходство над всеми существующими видами стратегического вооружения, заявил РИА Новости адмирал Вячеслав Попов. По его оценке, применение нового оружия будет иметь ужасающие последствия для потенциального противника.

«Посейдон» по силе своего воздействия на противника превышает все существующие в мире стратегические баллистические ракеты наземного и морского базирования, он не имеет аналогов в мире, последствия его применения (для противника. — NEWS.ru) — ужасающие,сказано в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой прошел успешные испытания в РФ. По его словам, изобретение по мощности превосходит межконтинентальную ракету «Сармат», его невозможно перехватить.

До этого зампред СБ назвал российский беспилотный подводный аппарат «Посейдон» оружием Судного дня. Он также сравнил вооружение с крылатой ракетой «Буревестник», поздравив всех с успешными испытаниями.

Кроме того, Путин заявил, что крылатая ракета «Буревестник» имеет безусловные преимущества, РФ может гордиться достижениями своих ученых. Установленный в ракете ядерный реактор очень быстр и способен запускаться практически молниеносно, добавил он.

Посейдон
адмиралы
испытания
вооружение
