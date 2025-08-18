Названа причина массового отравления в детском лагере в Башкирии Mash: причиной отравления в лагере в Башкирии стала инфекция у сотрудника

Причиной отравления детей в башкирском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе могла стать норовирусная инфекция у сотрудника пищеблока, сообщил Telegram-канал Mash. Всего заболели 33 человека, из них 28 — дети.

Отмечается, что накануне дети массово начали жаловаться на плохое самочувствие. В итоге 20 из них госпитализировали, еще восемь находятся в изоляторе детского лагеря. Роспотребнадзор временно остановил работу предприятия, добавили на канале.

Ранее прокуратура региона начала проверку по факту массового отравления. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора.

До этого суд Уфы взыскал 550 тысяч рублей за отравление детей в развлекательном комплексе «Джанго парк». После празднования дня рождения в парке у них выявили норовирус. 19 человек подали иск еще в 2023 году.

