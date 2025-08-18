Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Названа причина массового отравления в детском лагере в Башкирии

Mash: причиной отравления в лагере в Башкирии стала инфекция у сотрудника

Причиной отравления детей в башкирском лагере «Патриот» в Стерлибашевском районе могла стать норовирусная инфекция у сотрудника пищеблока, сообщил Telegram-канал Mash. Всего заболели 33 человека, из них 28 — дети.

Отмечается, что накануне дети массово начали жаловаться на плохое самочувствие. В итоге 20 из них госпитализировали, еще восемь находятся в изоляторе детского лагеря. Роспотребнадзор временно остановил работу предприятия, добавили на канале.

Ранее прокуратура региона начала проверку по факту массового отравления. К надзорным мероприятиям привлечены специалисты Роспотребнадзора.

До этого суд Уфы взыскал 550 тысяч рублей за отравление детей в развлекательном комплексе «Джанго парк». После празднования дня рождения в парке у них выявили норовирус. 19 человек подали иск еще в 2023 году.

Кроме того, стало известно, что скончалась ослепшая из-за сочинской чачи женщина, ей было 36 лет. Она некоторое время находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии, но, несмотря на все усилия медиков, спасти пострадавшую так и не удалось.

