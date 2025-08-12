Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 10:11

Развлекательный парк оштрафовали на 550 тысяч рублей из-за случая с детьми

В Уфе детский парк оштрафовали на 550 тысяч рублей из-за отравления детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Уфе суд взыскал 550 тысяч рублей за отравление детей в развлекательном комплексе «Джанго парк», сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. После празднования дня рождения в парке у них выявили норовирус. 19 человек подали иск еще в 2023 году.

Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу пострадавших несовершеннолетних взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзор пожаловались на работу парка и попросили через суд взыскать компенсацию морального вреда, вернуть деньги за некачественные услуги, оплату лекарств и штраф за их ненадлежащее оказание.

Ранее скончалась жительница Уфы, которая ослепла из-за сочинской чачи, ей было 36 лет. Женщина некоторое время находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии, но, несмотря на все усилия медиков, спасти ее так и не удалось.

В Санкт-Петербурге до этого ребенок дошкольного возраста получил разрыв печени в местном аквапарке. В настоящее время следственный отдел по Калининскому району проводит проверку обстоятельств получения травмы пятилетним мальчиком во время съезда с горки другого посетителя.

вирусы
Уфа
Башкирия
отравления
дети
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бузова рассказала, по какому завету живет
Депутат призвал лишать мигрантов гражданства за одно нарушение
В России резко подскочила просрочка по ипотеке и автокредитам
Профессор раскрыл, сколько денег нужно россиянам для хорошей жизни
На Западе заговорили о подрыве авторитета Китая
Тренировочный лагерь пехоты ВСУ разнесли российские ракеты
В Европе начали экстренно расширять оборонные заводы
Адвокат Жорин рассказал о состоянии коллеги, на которую напали в Москве
Появилось видео, как автобус давит упавшего с самоката мальчика в Москве
Россияне начали отказываться от красной икры
Турагент с шизофренией обманула 200 россиян на 25 млн рублей
В России оценили ситуацию с менингококком
В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки
Змея решила подышать свежим воздухом и перепугала жителей Москвы
Десантники ликвидировали готовившихся к форсированию Днепра бойцов ВСУ
Девушка на моноколесе разбилась насмерть после столкновения с грузовиком
«Опять травят»: невыносимая вонь окутала российский город
В российском регионе пес приставал к артисткам
Стало известно о блокировке счета Овечкина налоговой
Налет на Ставрополь, удар по медикам: как ВСУ атакуют Россию 12 августа
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.