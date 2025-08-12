Развлекательный парк оштрафовали на 550 тысяч рублей из-за случая с детьми В Уфе детский парк оштрафовали на 550 тысяч рублей из-за отравления детей

В Уфе суд взыскал 550 тысяч рублей за отравление детей в развлекательном комплексе «Джанго парк», сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии. После празднования дня рождения в парке у них выявили норовирус. 19 человек подали иск еще в 2023 году.

Суд исковые требования удовлетворил частично. С ответчика в пользу пострадавших несовершеннолетних взысканы убытки, компенсация морального вреда и штраф на общую сумму более 550 тысяч рублей, — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзор пожаловались на работу парка и попросили через суд взыскать компенсацию морального вреда, вернуть деньги за некачественные услуги, оплату лекарств и штраф за их ненадлежащее оказание.

