06 августа 2025 в 17:08

Пятилетний гость аквапарка в Петербурге получил разрыв печени

Пятилетний петербуржец получил разрыв печени во время купания в аквапарке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге ребенок дошкольного возраста получил разрыв печени в местном аквапарке, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. В настоящее время следственный отдел по Калининскому району проводит проверку обстоятельств получения травмы пятилетним мальчиком во время съезда с горки другого посетителя.

Врачи диагностировали у ребенка разрыв левой доли печени, он в реанимации, — говорится в сообщении.

Ранее на территории Санкт-Петербурга был зарегистрирован случай экстренной госпитализации несовершеннолетнего гражданина Кубы. Причиной стало отравление средством для волос, вызвавшим серьезное поражение пищевода.

Кроме того, в китайском городе Ханчжоу трехлетний мальчик чудом остался жив после падения с 18 этажа. Спасением стало дерево, которое смягчило падение. Трагедия произошла 15 июля, когда родители оставили ребенка с бабушкой и дедушкой. На время отсутствия пожилые родственники заперли квартиру. Проснувшись один, малыш пошел в ванную и выпал из окна.

