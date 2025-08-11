Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 09:29

Ослепшая из-за сочинской чачи россиянка скончалась

Mash Batash: ослепшая из-за сочинской чачи жительница Уфы умерла в больнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жительница Уфы, которая ослепла из-за сочинской чачи, скончалась, ей было 36 лет, сообщил Telegram-канал Mash Batash. По его информации, россиянка некоторое время находилась в больнице в крайне тяжелом состоянии, но, несмотря на все усилия медиков спасти, ее так и не удалось.

При этом пока неизвестно, купила ли она паленый алкоголь сама или же кто-то привез ей его в подарок. Установлено, что чачу на рынке «БаZар» в Сириусе продавали 71-летняя Этери и ее внучка Олеся. Обеих суд отправил в СИЗО сроком на два месяца.

По данным Kub Mash, от их чачи могли погибнуть по меньшей мере восемь покупателей. Это трое жителей Сочи, двое туристов из Комсомольска-на-Амуре, две женщины из Челябинска и мужчина, отдыхавший в «Бархатных сезонах». У всех в крови обнаружили токсин, характерный для отравления алкоголем.

Ранее сообщалось, что погибшая после употребления домашней чачи 37-летняя женщина из Челябинской области приехала с юга в хорошем настроении, но вскоре ее состояние резко ухудшилось. Как рассказала троюродная сестра погибшей, смерть стала шоком для семьи — у женщины остались маленькие дети.

смерти
отравления
алкоголь
Сочи
