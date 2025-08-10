Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 19:54

Раскрыты подробности смерти женщины после отравления чачей из Сочи

Родственница рассказала о погибшей после употребления домашней чачи из Сочи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Погибшая после употребления домашней чачи, купленной на рынке в Сочи, 37-летняя женщина из Челябинской области приехала с юга в хорошем настроении, но вскоре ее состояние резко ухудшилось, рассказала троюродная сестра Людмила в беседе с РЕН ТВ. По ее словам, смерть стала шоком для семьи — у женщины остались маленькие дети.

Уже когда узнали об этом всем, <...> мне сестра позвонила двоюродная, я прямо не поверила, в шоке была — да ну нет, как такое может быть. Но сказали, что Лена погибла, что ей стало плохо. <...> Дети маленькие [остались], шок полнейший, — рассказала Людмила.

Ранее в «Сириусе» закрыли точку продажи кустарной чачи на рынке «Казачий» после гибели людей. При этом соседние торговые точки продолжали работать, а прилавки с нелегальным алкоголем прикрыли. Как утверждали продавцы, спиртное реализовывали задержанные женщины, но происхождение напитка оставалось неизвестным.

До этого токсиколог Алексей Водовозов объяснил, что метанол в чаче смертельно опасен из-за превращения в формальдегид и муравьиную кислоту. Эти вещества поражают нервную систему и внутренние органы, а доза в 50 мл может быть летальной.

