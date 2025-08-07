Эксперт объяснил, почему люди погибли от отравления «чачей» в Сочи

Эксперт объяснил, почему люди погибли от отравления «чачей» в Сочи Токсиколог Водовозов: метаболизм метанола из кустарной чачи смертельно опасен

Метанол, который мог содержаться в кустарной чаче с рынка в Сириусе, смертельно опасен, объяснил в беседе с NEWS.ru медицинский блогер, токсиколог, врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, комментируя гибель 10 человек от алкогольного напитка. Он пояснил, что для организма представляет угрозу не само вещество, а продукты его метаболизма.

Это называется летальный синтез, и пример этот есть во всех учебниках токсикологии. Сначала метанол превращается в формальдегид, а затем — в муравьиную кислоту, — рассказал токсиколог.

По его словам, два этих вещества являются мощными нейротоксинами, они в первую очередь поражают черепно-мозговые нервы, и именно поэтому наступает слепота. Кроме того, действие этих веществ бьет и по остальным органам.

Действительно, достаточно выпить буквально 50 мл метанола, и это может оказаться летальной дозой для большинства людей. Понятно, что будет дозозависимый эффект, понятно, что будут еще некоторые тонкости, чем закусывали, например, чем запивали и так далее, — указал Водовозов.

Он отметил, что домашнее вино и крепкие напитки почему-то априори считаются натуральными и поэтому полезными, их любят покупать в подарок. Но лучше так не рисковать, посоветовал эксперт.

Ранее суд в Сочи арестовал двух продавщиц по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе, по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.