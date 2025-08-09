В Сочи решили судьбу точки, где продавалась смертельно опасная чача В Сочи прикрыли точку, где продавалась фальсифицированная чача

Точка продажи кустарной чачи на рынке «Казачий» в Сириусе закрыта, сообщил корреспондент РИА Новости. Однако соседние торговые точки и сам рынок продолжают работать в обычном режиме.

На территории, где реализовывали нелегальный алкоголь, обстановка спокойная. Прилавки с товарами на месте той самой точки прикрыты от посторонних глаз.

Продавцы соседних павильонов утверждают, что спиртное на рынке реализовывали только задержанные женщины, при этом им неизвестно, кто и каким образом изготавливал опасную чачу.

Не понимаю, почему они продавали этот алкоголь, и непонятно, кто его делал. Есть специальные магазины, где можно это купить, рядом с рынком. Очень жаль Этери (одна из задержанных женщин. — NEWS.ru), к ней приехала ее внучка помогать на рынке, обеих жаль, — рассказала одна из работниц рынка.

Ранее уфимка лишилась зрения после употребления чачи, от которой скончались не менее десяти человек из разных регионов России. Состояние 36-летней пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое. Сейчас женщина находится в больнице.