Посадите в ноябре — ваш сад будет в цвету с июля до первого снега! Многолетник-талисман с нежными цветками

Флокс метельчатый Ливер Гриммер (Liver Grimmer) — это настоящая жемчужина среди многолетников, способная превратить любой сад в райский уголок. Его пышные соцветия, состоящие из красно-белых цветков с красным глазком в центре, напоминают воздушные облака, источающие дивный аромат. Этот сорт отличается крепкими стеблями, устойчивыми к ветру и дождю, и продолжительным цветением с июля по сентябрь. Флокс идеально подходит для групповых посадок, создания ярких акцентов в миксбордерах и срезки — его душистые букеты наполнят дом уютом.

Посев под зиму — залог мощных растений и пышного цветения!

В конце октября — ноябре, когда установится стабильно прохладная погода, подготовьте участок с рыхлой, плодородной почвой. Семена распределите по поверхности, слегка вдавите в грунт и присыпьте тонким слоем торфа или компоста (около 1 см). Весной, после таяния снега, появятся дружные всходы. В фазе 2-3 настоящих листьев аккуратно проредите сеянцы, оставив между ними расстояние 30–40 см. Флоксы предпочитают солнечные или полутенистые места с влажной, хорошо дренированной почвой. Уход заключается в регулярном поливе, подкормках комплексным удобрением весной и в период бутонизации, а также в удалении увядших соцветий для продления цветения. Уже на следующий год флокс Ривер Гриммер одарит вас своими роскошными ароматными соцветиями, которые будут радовать глаз все лето. На зиму молодые растения рекомендуется замульчировать перегноем.

