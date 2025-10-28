Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Картофель по-генеральски — это вкусное, но простое в приготовлении горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол, которое готовится в одном противне.

Для приготовления понадобится: 6 филе куриного бедра, 8 картофелин, 2 луковицы, 3 ст. л. майонеза, специи для курицы, соль, перец. На противень выложите первым слоем нарезанное филе бедра с кольцами лука, посолите, поперчите. Сверху равномерно распределите картофель брусочками, посолите. Все обильно смажьте майонезом — он создаст золотистую корочку и сохранит сочность. Накройте фольгой и запекайте 40 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и готовьте еще 20 минут до румяности.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежное куриное мясо, томленное в собственном соку с луком, сочетается с хрустящей снаружи и тающей внутри картошкой, вобравшей все ароматы. Майонез образует аппетитную корочку. Фольга гарантирует, что мясо не пересушится, а картофель идеально пропечется.

