28 октября 2025 в 21:37

В Нижегородской области поймали поджигателей базовой станции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Нижегородской области задержаны подозреваемые в поджоге базовой станции сотовой связи, рассказали в региональном управлении МВД России. По данным ведомства, инцидент произошел накануне: в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на оборудовании. При осмотре выяснилось, что дверца коммуникационного шкафа была повреждена.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами районного отдела полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий установили магазин, в котором приобретен обнаруженный инструмент и легковоспламеняющаяся жидкость, а вместе с этим и покупателей товара, — говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались двое местных жителей. Полицейские быстро выяснили, где они находятся. По предварительным данным, мужчины планировали поджечь станцию и получить за это деньги от неизвестных.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали 29-летнюю Диану Чистякову, которую обвинили в покушении на теракт: она бросила три бутылки с зажигательной смесью в ворота полицейского отделения. Одну из бутылок ей удалось поджечь рядом со служебным автомобилем. Защита попросила отпустить ее под домашний арест. По мнению адвоката, она могла стать жертвой мошенников и нуждается в психиатрическом обследовании.

Нижегородская область
полиция
МВД
поджоги
