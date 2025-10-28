Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 21:51

США аннулировали визу лауреата Нобелевской премии

США аннулировали визу 91-летнего лауреата Нобелевской премии Воле Шойинки

Воле Шойинка Воле Шойинка Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа аннулировала визу нобелевского лауреата по литературе Воле Шойинки, сообщает Daily Post. 91-летний нигерийский писатель заявил, что ошеломлен этим решением и не знает причин отзыва визы, назвав действия американских властей охотой на ведьм.

У меня нет никаких судимостей в прошлом или даже тяжких преступлений или мелких правонарушений, которые могли бы дать право на отзыв визы, — сказал он.

В издании отметили, что Шойинка, один из самых уважаемых африканских литераторов, долгое время поддерживал тесные связи с академическим сообществом США, поэтому решение властей стало особенно неожиданным для наблюдателей.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Данное заявление прозвучало в ходе встречи лидеров двух стран в Токио. Таким образом, американский лидер получил официальную поддержку для получения высокой международной награды. Представитель администрации Соединенных Штатов подтвердила эту информацию журналистам в ходе брифинга.

США
нобелевские лауреаты
визы
писатели
