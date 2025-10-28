Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:34

Кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира поддержал лидер одной страны

Такаити номинировала Трампа на получение Нобелевской премии мира

Санаэ Такаити Санаэ Такаити Фото: IMAGO/Kento Nara/Global Look Press

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Данное заявление прозвучало в ходе встречи лидеров двух стран в Токио.

Таким образом, американский лидер получил официальную поддержку для получения высокой международной награды. Представитель администрации Соединенных Штатов подтвердила эту информацию журналистам в ходе брифинга.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что страна номинировала президента США на Нобелевскую премию мира. По его словам, американский лидер способствовал урегулированию конфликта с Таиландом и спас жизни мирных граждан. Глава правительства также подчеркнул, что эта номинация является выражением признательности камбоджийского народа.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский отметил, что Трамп не получил Нобелевскую премию мира в этом году из-за ряда противоречивых действий. По его мнению, комитет принял компромиссное решение, присудив награду венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо.

Япония
США
Дональд Трамп
Нобелевская премия
