Миллионная армия роботов Маска: когда начнется война андроидов

Американский бизнесмен Илон Маск объявил о планах своей компании Tesla создать армию человекоподобных роботов Optimus, которые изменят мир. Старт производства запланирован на конец 2026 года — по задумке предпринимателя, этот проект способен перевернуть рынок труда. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что подобные технологии могут использоваться и в боевых целях и нести реальную угрозу человечеству. Как скоро мы увидим войны роботов — в материале NEWS.ru.

Что Маск рассказал об армии роботов

По словам Маска, в его «армии» будет насчитываться 1 млн человекоподобных роботов. Предприниматель анонсировал, что первый серийный прототип гуманоида Optimus представят к февралю-марту будущего года, однако полноценное производство стартует только к финалу 2026-го. Бизнесмен рассчитывает, что роботы от Tesla «перевернут рынок труда и освободят человечество от тяжелой работы».

«Роботы Tesla на самом деле создадут мир, в котором не будет бедности, где каждый будет иметь доступ к самому высокому медицинскому обслуживанию», — заявил Маск.

При этом на встрече с инвесторами Tesla он выразил беспокойство по поводу контроля над компанией в будущем, а также обратил внимание на отсутствие у нее готовой производственной цепочки.

«Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния», — цитирует Маска издание Wired.

Пока планы Маска больше похожи на фантастику, сказал NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Однако он не исключил, что с огромными финансовыми ресурсами и при всей мощной научно-технической базе своего предприятия американский бизнесмен действительно сумеет претворить эти фантазии в жизнь.

«С недавнего времени в Китайской Народной Республике ведутся активнейшие разработки так называемых робособак. Это такие роботы, у которых есть оружие, тепловизоры, лазерный прицел. И робот сам определяет приоритеты: на каком направлении находиться и куда стрелять. На одном из учений в массовом порядке была показана эта армия роботов», — подчеркнул он.

Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Представляют ли планы Маска угрозу для человечества

22 октября стало известно, что более 700 видных мировых деятелей объявили протест разработке сверхразумного искусственного интеллекта. Они подписали открытое письмо, в котором призвали ввести мораторий на такие проекты. В число тех, кто поддержал публикацию, вошли ученые, представители бизнеса и политики — например, пять лауреатов Нобелевской премии, соучредитель компании Apple Стив Возняк, бывший советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Бэннон и многие другие.

Авторы обращения выразили глубокую обеспокоенность в связи с рисками, связанными с созданием сверхразумного ИИ. По их мнению, такие разработки не должны осуществляться до тех пор, пока эксперты не достигнут широкого научного консенсуса относительно их безопасности и подконтрольности человеку.

При этом роботизированные технологии уже применяются в боевых действиях — правда, о «гуманоидах» речи пока не идет. К примеру, еще в 2022 году американские военные испытали боевых роботов Robotic Combat Vehicles, которые несут противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin. Издание The National Interest писало, что они способны произвести революцию на поле боя.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru отметил, что страхи скептиков не беспочвенны. По его словам, технологии ИИ и роботы могут использоваться в военных целях точно так же, как и любые другие инструменты. В этом вопросе, считает парламентарий, важна даже не сама разработка, а тот, кто ей обладает.

«Другое дело, что человекоподобный робот — конструкция довольно сложная и дорогостоящая. Поэтому в обозримом будущем все-таки вероятнее участие обычных людей в военных конфликтах. Но полностью исключить войну с применением роботов нельзя даже при нынешних расценках. А уж когда они станут действительно массовой продукцией, тогда желающих натравливать их на людей станет, конечно, гораздо больше», — уверен эксперт.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что ждет разработку Илона Маска

Баранец считает, что проект Маска — особенно при условии его использования в военных целях — еще может быть пересмотрен. Если бизнесмен как следует посоветуется с военными и обратит внимание на тактику, используемую лучшими армиями мира, то он, вероятнее всего, внесет коррективы в свою идею.

«Техническое оснащение армии развивается бешеными темпами. А главное, что наравне с созданием роботов уже сейчас лучшие умы в секретных лабораториях Китая, Южной Кореи, России, Германии и США работают над тем, как нейтрализовать угрозу, способную появиться на поле боя уже в ближайшие годы. К тому времени, когда мы увидим армии роботов, может появиться оружие, которое будет массово „вырубать“ этих искусственных воинов», — пояснил военный обозреватель.

Вассерман в свою очередь назвал Маска успешным мастером саморекламы. Он напомнил, что зачастую бизнес-проекты американца опираются в большей степени на казенные дотации, чем на обычную окупаемость. Поэтому нет никаких гарантий, что планы предпринимателя не будут свернуты.

«Кстати, на это обстоятельство недавно справедливо обратил внимание Дональд Трамп, так что гарантий для этого проекта нет никаких. Другое дело, что как раз инвесторы могут быть готовы потратить деньги на модную технику с большей охотой, чем на нужды рядовых граждан», — резюмировал депутат.

Читайте также:

Минус 2 млн солдат ВСУ: Украина на грани вымирания, почему молчит Зеленский

«Убей себя, а мы поможем»: Канада превращается в полигон нацистских практик

Ни дронов, ни «Фламинго»: российские «Герани» разносят в труху ВПК Украины