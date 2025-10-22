Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:50

Более 700 видных деятелей объявили протест разработке сверхразумного ИИ

В США более 700 знаменитостей выступили против разработки сверхразумного ИИ

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Более 700 влиятельных деятелей подписали открытое письмо, призывающее к введению глобального моратория на разработку сверхразумного искусственного интеллекта, пишет Time. В их число вошли известные ученые, предприниматели и политики.

Авторы обращения выражают глубокую обеспокоенность потенциальными рисками, связанными с созданием сверхчеловеческого интеллекта. В тексте документа они призывают запретить дальнейшее развитие таких систем до тех пор, пока эксперты не достигнут широкого научного консенсуса относительно их безопасности и контролируемости.

Среди известных подписантов – пять лауреатов Нобелевской премии, соучредитель Apple Стив Возняк, бывший советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Бэннон, а также рэпер Will.I.Am и актер Джозеф Гордон-Левитт.

Некоммерческая организация Future of Life Institute («Институт будущего жизни») подготовила и опубликовала это коллективное послание. В 2023 году НКО уже выступала с подобной инициативой. Тогда, при поддержке американского предпринимателя Илона Маска и более тысячи экспертов в области ИИ, организация призывала запретить обучение нейросетей, но эта попытка не увенчалась успехом.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург будет первым городом в России, где искусственный интеллект применят для охраны правопорядка. ИИ начнет действовать на детских игровых площадках.

