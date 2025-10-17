Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 16:49

ИИ возьмет под контроль безопасность российского города

Росгвардия: в Петербурге сотрудников ведомства будет вызывать нейросеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкт-Петербург станет первым российским городом, где искусственный интеллект будет применяться для охраны правопорядка на детских игровых площадках, с автоматическим вызовом нарядов Росгвардии при обнаружении нарушений, сообщила пресс-служба ведомства. Там добавили, что нейросеть в Городском мониторинговом центре уже начала обработку видео- и аудиопотоков с камер системы «Безопасный город».

При выявлении угрозы общественной безопасности система автоматически направляет сигнал тревоги ближайшему патрулю Росгвардии. Расчеты смогут прибыть на место происшествия в течение нескольких минут и задержать хулиганов.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и службы судебных приставов задержали 32-летнего водителя автомобиля BMW, который регулярно нарушал правила дорожного движения и накопил значительную сумму неоплаченных штрафов. Специальная нейросеть, анализирующая данные о дорожных правонарушениях, идентифицировала транспортное средство нарушителя среди тысяч других машин, что стало основанием для проведения задержания.

До этого военный эксперт Алексей Леонков в комментарии для NEWS.ru заявил о потенциальной возможности интеграции искусственного интеллекта в боевые операции в будущем. При этом он отметил, что современные технологические решения пока не позволяют эффективно вести боевые действия в условиях хаоса.

Санкт-Петербург
Росгвардия
нейросети
искусственный интеллект
