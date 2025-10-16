Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 02:38

Нейросеть указала полиции на пренебрегающего ПДД водителя BMW

ГИБДД: полиция в Екатеринбурге задержала нарушителя на BMW по наводке нейросети

Сотрудник ДПС ГИБДД во время дежурства Сотрудник ДПС ГИБДД во время дежурства Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД и судебных приставов задержали 32-летнего водителя автомобиля BMW, систематически нарушавшего правила дорожного движения. Основанием для задержания послужили данные, полученные от нейросети, которая анализирует информацию о правонарушениях на дорогах, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Автомобилист накопил значительную задолженность по неоплаченным штрафам. Специальная система идентифицировала машину нарушителя среди тысяч других транспортных средств.

Система зафиксировала не только неоднократные превышения скорости, но и случаи небезопасной перевозки пассажиров — они находились на крыше движущегося автомобиля в открытом люке, высунувшись по пояс, — рассказали в ГИБДД Свердловской области.

По данным системы «Паутина», у водителя накопилось 179 неоплаченных штрафов на общую сумму 180 тыс. рублей. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку, где будет находиться до полного погашения задолженности. В случае неуплаты автомобиль может быть реализован с торгов.

В отношении нарушителя решается вопрос о привлечении к административной ответственности. Она предусматривает арест до 15 суток или наложение штрафов.

Ранее сообщалось, что нейросети стали активнее внедрять в обучение финансовой грамотности. Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута отметил, что в этом направлении у ИИ огромный потенциал.

Екатеринбург
ГИБДД
нарушители
нейросети
