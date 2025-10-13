В Центробанке рассказали о развитии ИИ в сфере финансов Мамута: ИИ начали активнее внедрять в обучение финансовой грамотности

Нейросети стали активнее внедрять в обучение финансовой грамотности, заявил «Финансам Mail» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута. Он отметил, что в этом направлении у ИИ огромный потенциал.

Я точно не являюсь противником использования искусственного интеллекта при принятии любых решений, но нужно относиться к этому осмысленно и не выключать голову. Ведь нести ответственность за решение все еще продолжает сам человек, — подчеркнул Мамута.

Он также отметил, что люди начали чаще обращаться к ИИ в принятии финансовых решений. По оценкам Мамуты, такая тенденция будет нарастать параллельно с развитием генеративных нейросетей.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом. Голосовой ввод в работе с ИИ используют только 30% пользователей. Текстовый формат предпочитают 64% людей.