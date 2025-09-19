Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ Аналитики выяснили, что россияне чаще общаются с ИИ текстом вместо голоса

Россияне предпочитают общаться с нейросетями письменно, а не голосом, что следует из исследования разработчиков MWS AI и российской продуктовой розничной компании X5, с их отчетом ознакомилось РИА Новости. Голосовой ввод в работе с ИИ используют только 30% респондентов. Текстовый формат предпочитают 64% участников опроса.

Для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации — 69%. Другие модальности тоже применяются при работе с генеративным ИИ, — высказались эксперты.

Ранее россиян предупредили о том, что не стоит использовать генерированные и улучшенные нейросетями изображения в качестве фотографий на документы. В МВД отметили, что их могут отклонить при оформлении, но затраченную на это госпошлину уже не вернут.

Проявить осторожность в использовании нейросетей следует и людям с ментальными проблемами. Психотерапевт Мария Бодрягина сообщила, что если использовать чат-боты вместо похода к психологу, то можно добиться обратного эффекта и усилить тревожность. Особенно опасно использовать ИИ людям в кризисных состояниях.