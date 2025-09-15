Россиян предостерегли от общения с ИИ взамен психотерапии Психотерапевт Бодрягина заявила, что общение с ИИ может усилить тревожность

У людей с ментальными проблемами, которые регулярно используют нейросеть вместо психотерапии, может повыситься тревожность, заявила «МК в Ленобласти» психотерапевт Мария Бодрягина. Кроме того, общение с ИИ может усилить чувство одиночества.

Нейросети не могут решить психологические проблемы — они лишь создают иллюзию безопасности, подчеркнула Бодрягина. Особенно опасно использовать ИИ людям в кризисных состояниях.

Врач напомнила, что алгоритмы не обладают эмпатией. Они не могут глубоко разбираться в эмоциях человека и вовремя выявить тревожные признаки. При ментальных проблемах необходима именно профессиональная помощь.

Ранее психолог Дарья Яушева заявила, что ИИ можно использовать как часть психотерапии. По ее словам, с помощью нейросетей человек может самостоятельно заниматься психообразованием или излить чувства, получив их отражение.