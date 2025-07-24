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24 июля 2025 в 04:15

Психолог ответила, когда нейросети полезны для пациентов

Психолог Яушева: нейросети можно использовать в качестве части терапии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Искусственный интеллект можно использовать как часть психотерапии, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, с помощью нейросетей человек может самостоятельно заниматься психообразованием или излить чувства, получив их отражение.

Многие клиенты обращаются к нейросетям за поддержкой, и в ограниченном формате они могут помочь. И я даже рекомендую некоторым клиентам использовать их как часть системы поддержки. И ключевое здесь — как часть. Он может быть полезным в ряде ситуаций: например, когда человек ищет информацию и занимается психообразованием, когда хочет осмыслить свои переживания, получить «отражение», поделиться и «слить» свои чувства, — сказала Яушева.

Она добавила, что нейросеть можно использовать как дневник, где человек находит поддержку или получает импульс для размышлений. По словам психолога, искусственный интеллект может найти универсальные слова для утешения и помочь прояснить чувства за счет возможности задавать пользователю вопросы.

Ранее стало известно, что блогеры начали снимать ролики на тему психологической помощи от ChatGPT и других нейросетей. Так они пытаются продвигать свои личные ресурсы, а также курсы и каналы в мессенджерах, где публикуются платные «промпты для нейросети-психолога».

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