Блогеры придумали схему заработка на людях с помощью ИИ Блогеры начали снимать ролики на тему психологической помощи от ИИ

Блогеры начали снимать ролики на тему психологической помощи от ChatGPT и других нейросетей, пишет Readovka.news. Как выяснилось, с помощью таких видео они пытаются продвигать свои личные ресурсы. В том числе курсы и каналы в мессенджерах, где публикуются платные «промпты для нейросети-психолога».

В подобных роликах блогеры заявляют, что ИИ якобы помогает решать психологические проблемы эффективнее, чем специалисты. Медийные личности подчеркивают, что помощь от нейросетей доступна круглосуточно, в отличие от консультаций психологов.

Блогеры подкрепляют свои утверждения демонстрацией ярких эмоций и игрой на публику. При этом на деле ChatGPT — это всего лишь продвинутый поисковик, а не квалифицированный специалист в области психологии.

Ранее предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.