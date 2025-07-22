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22 июля 2025 в 10:22

Блогеры придумали схему заработка на людях с помощью ИИ

Блогеры начали снимать ролики на тему психологической помощи от ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогеры начали снимать ролики на тему психологической помощи от ChatGPT и других нейросетей, пишет Readovka.news. Как выяснилось, с помощью таких видео они пытаются продвигать свои личные ресурсы. В том числе курсы и каналы в мессенджерах, где публикуются платные «промпты для нейросети-психолога».

В подобных роликах блогеры заявляют, что ИИ якобы помогает решать психологические проблемы эффективнее, чем специалисты. Медийные личности подчеркивают, что помощь от нейросетей доступна круглосуточно, в отличие от консультаций психологов.

Блогеры подкрепляют свои утверждения демонстрацией ярких эмоций и игрой на публику. При этом на деле ChatGPT — это всего лишь продвинутый поисковик, а не квалифицированный специалист в области психологии.

Ранее предприниматель Владимир Белый заявил, что нейросети определенно не станут умнее людей через пять лет. При этом он не исключил, что по истечении этого срока ИИ сможет с точностью имитировать работу человеческого мозга.

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