Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»

Соучастник террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», Зубайдулло Исмоилов попытался скрыться от правоохранителей в мечети в Дагестане, передает РИА Новости. Согласно материалам дела, узнав по телевизору о введении контртеррористической операции в регионе, он испугался задержания и спрятался в мечети села Новый Агачаул.

Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов. — NEWS.ru) по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан <…>, спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан, — указано в документах.

Ранее сообщалось, что соучастник нападения на «Крокус» Умеджон Солиев совершил разбой в Таджикистане и скрывался от местных правоохранителей на территории России. В феврале 2022 года мужчина прилетел в Екатеринбург, где купил автомобиль ВАЗ-21014 для работы в такси, однако вскоре продал машину и вернулся на родину. В марте 2023 года Солиев совершил разбойное нападение и после этого скрылся в РФ.