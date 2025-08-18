Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 04:11

Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»

Соучастник террористов из «Крокуса» прятался от правосудия в мечети Дагестана

Обвиняемые перед началом заседания по рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемые перед началом заседания по рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Соучастник террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», Зубайдулло Исмоилов попытался скрыться от правоохранителей в мечети в Дагестане, передает РИА Новости. Согласно материалам дела, узнав по телевизору о введении контртеррористической операции в регионе, он испугался задержания и спрятался в мечети села Новый Агачаул.

Тридцать первого марта 2024 года он (Исмоилов. — NEWS.ru) по телевизору увидел, что в Республике Дагестан введена контртеррористическая операция, он испугался, что будет задержан <…>, спрятался в мечети с. Новый Агачаул Республики Дагестан, где и был задержан, — указано в документах.

Ранее сообщалось, что соучастник нападения на «Крокус» Умеджон Солиев совершил разбой в Таджикистане и скрывался от местных правоохранителей на территории России. В феврале 2022 года мужчина прилетел в Екатеринбург, где купил автомобиль ВАЗ-21014 для работы в такси, однако вскоре продал машину и вернулся на родину. В марте 2023 года Солиев совершил разбойное нападение и после этого скрылся в РФ.

теракты
мечети
Дагестан
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мордовии объявили угрозу атаки БПЛА
Турагент раскрыла, какие путевки нужно бронировать за несколько месяцев
Названо место, где прятался соучастник террористов «Крокуса»
В двух российских аэропортах изменили режим работы
«Росчерком пера»: девушка из ЛНР написала письмо Мелании Трамп
Жгучая боль, слабость, онемение: чем опасен остеохондроз, как избежать
Школьникам могут сделать бесплатным проезд в общественном транспорте
Депутат Рады объяснил, чего больше всего боится Зеленский в США
Раскрыты подробности падения статуи кота на ребенка в парке Саратова
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 18 августа, дожди в помощь
Губернатор российского региона предупредил жителей об опасности
«Стальной дикобраз»: фон дер Ляйен о важности гарантий безопасности для ЕС
Еще один регион России могут атаковать украинские дроны
Уиткофф заявил о готовности России сделать пару уступок Украине
Трамп сделал заявление о Белоруссии после беседы с Лукашенко
Российский регион оказался под угрозой воздушной атаки
В Израиле прошли массовые митинги с требованием освободить заложников
Россия пригласила Боливию наблюдать за выборами в 2026 году
Россиянка Кудерметова уступила итальянке в теннисном турнире WTA
Ульянов указал на ошибку Запада в вопросе гарантий безпасности
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.